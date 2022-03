Il Pd di Lugo organizza un appuntamento per discutere di transizione energetica, rincari e geopolitica

"Energia, autentica sindrome per imprese e famiglie, problema cruciale per Comuni, Regioni e Stati, snodo imprescindibile per un futuro in cui,mai come ora, il progresso impone scelte rapide, condivise e durature. L'attualità di una crisi internazionale che sta mostrando il suo epilogo più drammatico, la guerra in Ucraina, in cui uno dei contendenti, la Russia di Putin, è anche fra i principali produttori di gas al mondo, riconduce al pettine le conseguenze di decisioni rimandate, di programmazioni industriali incomplete,di dipendenze che rischiano di mettere in ginocchio sistemi produttivi importanti e consolidati come il nostro". Partendo da queste considerazioni il Pd di Lugo propone un incontro che si terrà lunedì alle 18,15 presso il Salone Estense in Piazza Martiri 1. Interverranno: Gianni Bessi, consigliere regionale PD, Davide Ranalli, sindaco di Lugo e Luciano Tarozzi, assessore alle Attività produttive del Comune di Lugo.

Nel corso dell'appuntamento si cercherà "di sviscerare il problema - spiegano i Dem di Lugo - delineando gli odierni e futuri scenari per le famiglie, oberrate da bollette più che raddoppiate, per le Imprese che vedono lievitare costi di produzione che ne mettono a serio rischio la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, per gli Enti locali come i Comuni che dovranno trovare risorse sempre maggiori, per fronteggiare le esigenze di un welfare sociale ingrossato a dismisura da chi, fin da ora, non riesce più a tenere il passo con i rincari e si trova costretto a richiedere aiuto".

"In un quadro geopolitico composto da scenari complessi che intrecciano l'economia con la politica, che richiedono a quest'ultima di tornare protagonista su una scena che l'ha vista per troppo tempo assente, tutto sembra ricondursi ad un unico concetto: transizione energetica. E, soprattutto -conclude il Pd - quali le possibili soluzioni, in un mondo in cui l'ambiente sta da troppo tempo lanciando segnali di ultimatum ed impone di percorrere vie efficaci sotto l'aspetto economico/produttivo, ma, al contempo, sostenibili per il nostro Pianeta".