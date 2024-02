Il Pd incontra gli agricoltori insieme all’europarlamentare De Castro

In un contesto di crescenti proteste in Italia e in diversi paesi dell'UE, il Partito Democratico di Ravenna ha organizzato due iniziative sul tema dell’agricoltura. "Soprattutto in un momento come questo è importante mantenere un dialogo con gli agricoltori perché c’è grande preoccupazione per lo stato di salute del settore – ha detto il segretario provinciale Alessandro Barattoni - Le decisioni della commissione europea e le mancate promesse del governo italiano rendono forte il rischio di non riuscire a garantire un equo compenso ai produttori e di non supportare sufficientemente la necessità di più investimenti per sostenere i cambiamenti che sono imprescindibili. Le proteste hanno motivazioni che vanno ascoltate e a cui va data risposta poiché l’agricoltura e l’agroalimentare sono settori strategici per il nostro territorio e per tutto il Paese. I cambiamenti climatici impongono di procedere nella transizione ecologica, ma è fondamentale l’intervento del governo e dell’Europa per garantire misure di sostegno gli agricoltori, colpiti dal calo della produzione per gli eventi climatici, dai costi spropositati delle materie prime e dell’energia, dall’aumento del costo del denaro per fare investimenti fondamentali", conclude Barattoni.

Due saranno gli incontri pubblici organizzati in settimana, insieme all’europarlamentare Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e professore ordinario di economia e politica agraria all'Università degli Studi di Bologna. Dopo la visita a diverse aziende della filiera agroindustriale, la prima riunione è prevista venerdì 9 febbraio alle ore 18:15 presso la saletta della Cooperativa Agrisol in via Boncellino 42 a Bagnacavallo. Oltre all’on Paolo De Castro, saranno presenti: Simona Caselli, presidente della Coop Granlatte di Granarolo, già assessora regionale all'Agricoltura; Matteo Giacomoni, candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali. Sempre venerdì alle ore 20 Paolo de Castro sarà alla Casa del popolo di Giovecca (via Bastia 189 Lugo) per una cena con Elena Zannoni, candidata sindaca di Lugo e Andrea Sangiorgi, candidato sindaco di Conselice (prenotazione obbligatoria 0545 77080 oppure 340 576 8959).