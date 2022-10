Il ponte mobile pedonale resta aperto per ore, Viva Ravenna: "Disservizio per residenti e turisti"

"Nel pomeriggio di domenica il ponte mobile pedonale di Casalborsetti è stato aperto per il transito di alcune imbarcazioni attorno alle ore 15 e per circa due ore e mezza non è stato possibile richiuderlo, per non meglio precisati interventi tecnici". A segnalare quanto accaduto ieri sono Nicola Grandi e Filippo Donati, consiglieri comunali di Viva Ravenna, che spiegano: "Al di là dell’immagine offerta, e ringraziando il cielo che il fatto non sia accaduto in periodo di alta stagione turistica, va considerato che, oltre al disagio arrecato a villeggianti e residenti, nella parte nord del paese esistono servizi che si possono considerare essenziali, quali bancomat e soprattutto la farmacia, che è davvero problematico, specie per le utenze più deboli, non poter raggiungere a piedi".

I due consiglieri hanno presentato sul tema un question time: "Dato che non è la prima volta che accade ciò e che i disservizi generati dal ponte mobile sul Candiano dovrebbero consigliare quanto meno una valutazione attenta e puntuale delle criticità di questi manufatti, potendo affermare con certezza che non si tratti di un evento eccezionale, si chiede al sindaco di Ravenna e alla giunta comunale per quanto tempo sia stato impossibile richiudere il ponte mobile pedonale nella giornata di domenica; a quali cause sia addossabile tale malfunzionamento (manutenzione, evento eccezionale, imprevisto ecc.), se di tale disservizio si sia ricevuta notizia da parte del manovratore e se in merito sia stata effettuata un’opportuna verifica anche prima del presente question time; con quale frequenza, e con quale modalità venga effettuata la manutenzione del ponte in oggetto; se con gli operatori di Porto Reno che si occupano dell’apertura e della chiusura vi sia uno scambio di informazioni continuo sulla manutenzione del ponte e sulle sue criticità".