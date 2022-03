Il presidente di +Europa a Ravenna: dalla guerra in Ucraina al futuro della politica in Italia

Si parlerà della guerra in corso in Ucraina, ma anche dei temi referendari e del futuro della politica in Italia con Riccardo Magi, deputato e presidente di +Europa. L’appuntamento è per lunedì 7 marzo alle 20,30 nella terrazza Akami di Darsena Pop Up a Ravenna. "Abbiamo deciso di tornare a parlare del nostro presente e del nostro futuro e per farlo abbiamo scelto di invitare a Ravenna il Presidente di +Europa, Riccardo Magi, parlamentare del gruppo +Europa/Azione - hanno dichiarato i portavoce di +Europa Ravenna, Nevio Salimbeni e Maria De Lorenzo - da sempre in prima linea nelle battaglie sui diritti e sulle responsabilità civili; sulla partecipazione dei giovani alla politica e contro le fake news sull’immigrazione; sulla necessità di una democrazia partecipativa, moderna, aperta anche alla rivoluzione digitale".

"Quando pensammo a questo appuntamento non aveva avuto luogo ancora l’invasione russa dell’Ucraina ma i nostri militanti, presenti già da tempo alle manifestazioni sui diritti civili in Russia, avevano già provato sulla loro pelle la violenza e l’aggressività del regime putiniano. Abbiamo deciso comunque di mantenere l’iniziativa per ragionare, qui e ora, anche sul mondo che vogliamo in Italia, in Europa e in ambito globale e su come concretamente aiutare il popolo ucraino e i manifestanti russi contro la guerra e l’aggressione di Putin. Daremo molto spazio - spiegano Salimbeni e De Lorenzo - anche ai temi per cui abbiamo raccolto migliaia di firme referendarie a Ravenna (eutanasia, cannabis legale e giustizia); temi che – referendum o meno – sono centrali nelle nostre politiche e possono essere il centro di un nuovo protagonismo delle persone e delle comunità".