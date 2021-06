Il Pri: "Affrontare subito i possibili esuberi del dopo cassa integrazione"

"Lo sblocco dei licenziamenti ed il mancato prolungamento della cassa integrazione legata alle misure speciali sul lavoro in tempo di pandemia possono provocare esuberi e carenza di alternative occupazionali anche a Ravenna". E' quanto affermano gli esponenti del Pri Giannantonio Mingozzi ed Eugenio Fusignani, secondo i quali "nonostante i positivi segnali di ripresa di gran parte dell'economia e del sistema imprenditoriale ravennate nonchè i massicci investimenti infrastrutturali previsti a breve, nel porto e nell'energia in particolare, vi sono settori che soffriranno ancora rallentamenti dovuti al covid ed ai tempi lunghi per nuove opportunità occupazionali, e per questo occorre prevedere per tempo quali sono le alternative di lavoro possibili, nuovi orientamenti formativi ed integrativi soprattutto per quella fascia di 40/45enni che è la più a rischio a giudicare dal contesto occupazionale".

"Chiediamo una valutazione congiunta a sindacati e organizzazioni d'impresa - aggiungono - a partire dalla UIL che ha già accolto l'invito ad incontrarci mercoledì prossimo; vogliamo che l'inizio di luglio non determini situazioni occupazionali difficili ma presenti eventuali alternative di lavoro nel ravennate; e questo per portare anche nelle istituzioni il nostro contributo di proposte e per evitare che il tutto si concluda teorizzando modesti contributi economici di sostegno. Ma ogni soluzione, concludono Mingozzi e Fusignani, non può prescindere dalla difesa della filiera del gas e dell'offshore che il Pri difende strenuamente, dagli investimenti europei sul Co2 e sull'eolico, con ogni possibile sostegno alle innovazioni tecnologiche di Eni ed alla strategia industriale delle nostre principali imprese, perchè la miglior difesa dell'occupazione ravennate consiste nel salvaguardare i posti di lavoro che già esistono ed è incredibile come vi sia ancora chi spera in un tracollo del settore più importante".