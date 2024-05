"Il primo Onlyfans festival del mondo a Lugo": dopo la proposta la lista toglie l'appoggio al candidato sindaco

L'annuncio del ritiro dell'appoggio al candidato sindaco è arrivato ancor prima dell'ufficializzazione, tramite una conferenza stampa che sarebbe stata organizzata nei prossimi giorni, dell'appoggio stesso alla candidatura. Lo strano caso si è verificato a Lugo, dove il Popolo della Famiglia si è "sfilato" dal supporto alla lista civica 'Noi con Enrico Randi' dopo una proposta alquanto singolare del candidato alla carica di primo cittadino.

Randi, intervistato dal Corriere Romagna, nei giorni scorsi ha spiegato che nelle sue intenzioni c'è quella di "sdoganare la libertà individuale di espressione" e di organizzare a Lugo il "gay pride più imponente di Italia e il primo OnlyFans Festival al mondo". Una proposta che, come prevedibile, non è andata giù al Popolo della Famiglia, che tramite Mirko De Carli - candidato al Parlamento Europeo con la lista 'Libertà' e consigliere del PdF - ha fatto sapere di aver cessato la collaborazione con Randi a due settimane dalle elezioni amministrative.

"In tanti anni di impegno politico non mi era mai capitato di dover comunicare il termine di un rapporto politico a così pochi giorni dal voto.

Come si dice, c'è sempre una prima volta. purtroppo - attacca De Carli - Le ultime esternazioni rilasciate alla stampa da Enrico Randi su di un tema non negoziabile come la famiglia sono irricevibili e rappresentano per noi un duplice tradimento. Il primo a livello valoriale; la sacralità della famiglia è un concetto sacro e giungere ad immaginare Lugo come capitale italiana del gay pride è tutto fuorché una scelta di chi, almeno a parole in diversi momenti di confronto, si è professato come difensore dei valori della famiglia".

"Il secondo tradimento - prosegue De Carli - consiste nella mancanza totale di trasparenza e dialogo con gli alleati. Nelle linee programmatiche condivise, infatti, non si è fatto mai menzione di gay pride o di festival dedicato ad OnlyFans. Anche su quest'ultimo aspetto, veicolare e sdoganare un sito in cui ragazze e ragazzi vengono la propria dignità per denaro è qualcosa che va contro ogni limite del buon senso e della morale".

Per questa seria di motivi, "uniti al silenzio di Randi e del suo staff e di una loro volontà di non rettificare quanto sostenuto a mezzo stampa, siamo a sfilarci ufficialmente dal supporto alla sua lista - ufficializza il consigliere - I cittadini di Lugo, i nostri iscritti e simpatizzanti, che tanto hanno già fatto fino a questo punto, non meritano di essere così denigrati, ma meritano rispetto. Togliere quindi il nostro appoggio a Randi è mostrare coerenza e dignità politica, valori che probabilmente sono stati lasciati per strada alla ricerca di chissà quali voti. Il Popolo della Famiglia si batterà sempre a difesa dei valori della Famiglia naturale, contro le ideologie gender e di mercificazione del corpo della donna".