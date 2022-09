Il programma della Festa dell'Unità, incontro per chiedere ai giovani “Cosa è per te l’Europa?”

Continua lunedì l’edizione 2022 della Festa dell’Unità di Ravenna al Pala De Andrè che proseguirà fino al 12 settembre. Due gli incontri in programma per la serata. Alle 19 al Woodstock Pub Eugenio Sideri presenta “Ernesto faceva le case”, ed. Pendragon, con letture di Enrico Caravita e Carlo Garavini. A seguire alle ore 21 “Cosa è per te l’Europa?”: i Giovani Democratici dialogano con Virginia Volpi, autrice dell’omonimo pamphlet, Ouidad Bakkali, Lia Montalti e Brando Benifei.

Sul palco centrale serata dedicata alla musica romagnola con Roberta Cappelletti e la sfilata di fruste e majorettes. Ingresso libero. Alla Tenda socjal club l’Andrea Amanti Trio. Nei viali della festa tornano gli spettacoli dei Burattini in festa. Infine non può mancare la gastronomia con diversi punti di ristoro, dal classico ristorante romagnolo alle specialità toscane, della collina e del borgo e un ristorante con specialità di mare. Poi l’osteria delle Terre Libere con i prodotti etici nati dalle terre confiscate alla mafia e la friggitoria.