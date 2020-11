Il ravennate Francesco Filippi presente agli Stati Generali del M5S

Agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle Ravenna c’era. Il ravennate Francesco Filippi infatti è uno dei 7 attivisti rappresentanti regionali, votati dalla base emiliano-romagnola, che ha partecipato alla kermesse del M5S per Ravenna.

“E’ stata un’occasione che premia il lavoro di tanti attivisti di Ravenna, - riferisce con soddisfazione Filippi - città dove da anni insieme a molti cittadini portiamo avanti i temi ed i valori fondanti della nostra forza politica. È stata un esperienza importante che, come molti partecipanti hanno sottolineato, deve essere ripetuta più spesso. Durante l’attento e approfondito dibattito ci sono state, in alcuni momenti, anche accesi confronti e sono emerse esigenze di miglioramento dell’organizzazione del M5S fermo restando una forte volontà di restare coesi. In sintesi i valori fondanti che non snaturino il Movimento, che valorizzino il lavoro degli attivisti e la loro interazione con i portavoce”.

“Ho partecipato ai tavoli di lavoro su organizzazione e struttura dove ho espresso la contrarietà all’utilizzo di finanziamenti pubblici e all’idea di strutturarci come un partito, sottolineato la necessità di maggiore trasparenza e coinvolgimento degli iscritti e attivisti nel processo decisionale del M5S - conclude Francesco Filippi -. Sono certo che quello che uscirà dagli Stati Generali terrà conto anche di queste idee scaturite dalla partecipazione degli attivisti di Ravenna che voglio ringraziare per l’impegno profuso e per il contributo dato. E’ stata una bella prova di democrazia che fa ben sperare per il futuro del Movimento 5 Stelle anche qui a Ravenna”.