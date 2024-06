Il rimborso dei mobili alluvionati arriva sui banchi del consiglio comunale

Martedì 11 giugno, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “La matematica è un’opinione? Alluvione in Romagna – I beni mobili e i decantati rimborsi al 100%: come stanno le cose ad oggi?”, presentato dalla consigliera Alessandra Folli (Pd); “Acquazzone del 16 maggio e allagamenti di strade e case”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Lavori di via Bonifica: possibile la riapertura per il periodo estivo?”, presentato dal consigliere Gianmarco Buzzi (Pd); “Sicurezza stradale nella zona della piscina comunale”, presentato dal consigliere Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle); “Come prendere in giro i cittadini di Ravenna”, presentato dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia).

Seguirà la comunicazione del presidente del Consiglio comunale dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Si passerà alla discussione e al voto delle seguenti proposte di deliberazione: “Manifestazione di volontà per la vendita di un'area di proprietà comunale sita a Lido di Classe in via da Verrazzano”, presentata dall’assessore Igor Gallonetto; “Determinazione contributi per evento calamitoso del mese di luglio 2023”, presentata dall’assessora Livia Molducci.

Seguiranno le proposte di ratifica delle delibere di giunta: "Approvazione progetto esecutivo fornitura di arredi presso il polo per l'infanzia 0-6 di Mezzano (ra) cup: c64d24000450004 - applicazione parziale avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e conseguente variazione al dup 2024/2026 - al bilancio di previsione 2024/2026 e al piano investimenti 2024/2026 - annualità 2024"; “Approvazione progetto esecutivo fornitura e posa in opera di attrezzature e arredi presso la palestra scolastica di Porto Fuori, la palestra Mattioli della scuola secondaria di primo grado Don Minzoni e la piastra polivalente del centro sportivo di Savarna, Ravenna cup: c64j24000100004 - applicazione parziale avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e avanzo vincolato e conseguente variazione al dup 2024/2026 - al bilancio di previsione 2024/2026 e al piano investimenti 2024/2026 - annualità 2024”.

Infine verrà trattata la mozione “Inserire nel bilancio di previsione 2024 2026 le risorse economiche necessarie a coprire la quota di costi non ricompresa dal contributo Atersir per estendere la rete idrica pubblica alle case sparse”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna).