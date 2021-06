Il senatore Collina a Salotto Blu: "Con i 5 Stelle alleanze locali non scontate"

Ospite della trasmissione Salotto Blu condotta da Mario Russomanno su Videoregione che andrà in onda lunedì alle 23.15, Stefano Collina getta acqua sul fuoco dell'ipotizzato accordo organico tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle in previsione delle elezioni amministrative previste per il prossimo autunno: "La nostra Regione è vasta, le situazioni non sono tutte uguali. Immagino che la cosa possa realizzarsi a Bologna, si è avanti anche a Ravenna. Altrove ci sono problemi seri, penso a Cattolica e anche a Rimini. Vedremo...".

La ridotta visibilità dei Parlamentari e il protagonismo dei sindaci? " È vero che nell'emergenza pandemica i primi cittadini hanno lavorato benissimo, ma d'ora in poi la politica ha di fronte la sfida di proporre alla gente idee forti e inclusive che vadano oltre la quotidianità". Nel corso della trasmissione, Collina ha anche dato notizia della approvazione in Senato di un provvedimento che porta la sua firma e che consentirà di investire settanta milioni di euro di finanziamenti da destinare alla logistica e alle piattaforme marine.