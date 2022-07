Il senatore Stefano Collina a Salotto Blu: "Disponibile a ricandidarmi nel 2023"

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre visibile nella intera Emilia Romagna, Stefano Collina, senatore del Partito Democratico, si è espresso su diversi temi di attualità. "L'emergenza del Paese è quella energetica e del lavoro - ha detto Collina - Difficile ipotizzare che qualcuno potesse fare meglio di Mario Draghi. Si sta lavorando alacremente, ad esempio nel mettere in sicurezza il prossimo inverno attraverso lo stoccaggio di ingenti quantità di gas. Siamo nella stessa condizione di altre importanti nazioni, ce la faremo. Il mio destino politico? Poco importa, mi atterrò alle decisioni del partito, si deciderà se dovrò continuare la mia attività di parlamentare del territorio".