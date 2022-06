Il Sindaco di Faenza a Salotto Blu: "Tempi e regole del Pnrr stringenti, è corsa affannosa per tutti"

Intervistato da Mario Russomanno per la rubrica di approfondimento di Video Regione, in onda martedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Massimo Isola ha fatto il punto su diversi temi di attualità, dalla cosiddetta "Motore Valley" alle prospettive del comparto ceramico faentino. Si è espresso, il sindaco, anche sulla ipotesi di realizzazione di una provincia unica della Romagna, tema tornato di attualità ultimamente: "nessuna prevenzione, però servirebbe maggiormente una idea, condivisa, di città diffusa della Romagna, di autentico sistema integrato. Partendo da esperienze che funzionano, come ad esempio la nostra Unione dei Comuni, ha spiegato". "La priorità, ha aggiunto il primo cittadino, è oggi riuscire a cogliere le opportunità offerte dal PNRR, eppure l'aumento del costo delle materie prime complica la redazione dei contratti e il fatto che tutti i comuni agiscano contemporaneamente rende difficile trovare aziende affidabili sul mercato. Come diversi altri colleghi, sono fiducioso che tutto vada per il verso giusto ma anche preoccupato".