Il sindaco Giacomoni presenta la sua squadra: ecco la nuova Giunta di Bagnacavallo

Il neosindaco Giacomoni presenta la sua 'squadra'. La nuova Giunta del Comune di Bagnacavallo è composta da cinque assessori, tre donne e due uomini. Due di loro, Caterina Corzani e Francesco Ravagli, erano presenti nella precedente Giunta della sindaca Proni, mentre tre sono assessori per la prima volta: Fabio Bassi, Lucilla Danesi e Maura Zavaglini. L’età media è di 40 anni. Caterina Corzani è la vicesindaca. La comunicazione della nomina avverrà nel Consiglio comunale in programma lunedì 1 luglio alle 19.30.

La Giunta è stata presentata questa mattina in Municipio dal sindaco Matteo Giacomoni. "Partecipazione, ascolto e inclusione sono le parole che ci hanno accompagnato nella costruzione del nostro progetto di mandato – ha commentato il sindaco – e che ora saranno gli strumenti privilegiati con i quali ci mettiamo al servizio della comunità bagnacavallese, una comunità aperta, democratica e solidale. Sono tante le idee che sono emerse dagli incontri che abbiamo organizzato durante la campagna elettorale e questa Giunta è fortemente motivata a mettersi subito al lavoro, affiancata dal gruppo di maggioranza in Consiglio comunale, per dare concretezza a queste idee lungo il filo conduttore della cura: delle persone, del territorio, dell’ambiente, del suo patrimonio storico-artistico".

Di seguito le deleghe degli assessori. Per Caterina Corzani (vicesindaca): Bilancio, Gestione del territorio, Affari generali e Servizi alla cittadinanza, Rapporti con le partecipate, Pari opportunità e Partecipazione, Gemellaggi e Politiche europee. Per Fabio Bassi: Ambiente, Attività produttive, Scuola e formazione, Associazionismo. Per Lucilla Danesi: Cultura, Turismo e Promozione del territorio. Per Francesco Ravagli: Lavori Pubblici e Patrimonio, Innovazione tecnologica, Politiche giovanili e Sport, Decentramento. Per Maura Zavaglini: Politiche sociali, sanitarie e abitative, Personale, Politiche per il lavoro. Restano in capo al sindaco Giacomoni le seguenti materie: Comunicazione, Legalità e sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile.