Il sindaco Missiroli presenta la nuova giunta di Cervia e nomina due delegati

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, eletto nelle elezioni del 8-9 giugno, ha presentato la nuova Giunta comunale di Cervia. L'esecutivo è composto, oltre che dal sindaco Missiroli, da Giovanni "Gianni" Grandu vicesindaco, Federica Bosi, Michela Brunelli, Mirko Boschetti, Gabriele Armuzzi. Inoltre il primo cittadino ha annunciato la nomina di due delegati: Samanta Farabegoli e Davide Grossi.

Il sindaco Mattia Missiroli ha dichiarato: "Ritengo che questa squadra abbia tutti i presupposti per realizzare con serietà e competenza i diversi obiettivi del programma di legislatura. La nuova giunta cervese è composta da persone motivate e capaci, pronte a lavorare con entusiasmo e dedizione per la crescita e il bene di Cervia. Alcuni di loro hanno già comprovata esperienza amministrativa e conoscenza del sistema, altri sono veri e propri investimenti sul futuro, sulla base della richiesta di rinnovamento emerso dalla consultazione elettorale. Ciascuno di loro ha avuto grande riconoscimento popolare nelle ultime elezioni dal diverso elettorato".

"La Giunta può contare su un’ampia rappresentanza dei gruppi che hanno sostenuto la coalizione - prosegue il primo cittadino - Il risultato politico straordinario della lista civica è stato riconosciuto nella persona di Samanta Farabegoli, giovane studentessa universitaria di filosofia, che ho da subito voluto in squadra come delegata. Lavoreremo sempre in una posizione di ascolto e di attenzione alla gente, associazioni, realtà ed espressioni del territorio. Siamo convinti che le scelte vadano fatte sulla base delle esigenze della comunità, andando incontro ai bisogni e cercando di capire i problemi per affrontarli con consapevolezza. È questo il sentiero che perseguiremo. Alla città ora chiedo di non abbandonarci, perché i nostri obiettivi sono quelli dell'intera collettività. Prossimamente nominerò anche altri delegati che si occuperanno di tematiche specifiche, progetti e particolari ambiti che ritengo debbano avere figure di riferimento appositamente dedicate".

Le nomine

Mattia Missiroli (sindaco): deleghe a Turismo, Politiche per la salute e il benessere, Politiche per la Casa, Porto, Saline - Progetti speciali e PNRR, Ambiente e transizione ecologica, Comunicazione.

Giovanni “Gianni” Grandu (vicesindaco): Sport e gestione impianti sportivi, Sicurezza e legalità, Polizia locale, Protezione civile, Servizi demografici e URP - CerviaInforma, Decentramento e partecipazione del cittadino, Personale e Risorse umane, Benessere e tutela degli animali.

Federica Bosi (assessora): Bilancio, Società partecipate, Cultura, Scuola, Verde pubblico.

Mirko Boschetti (assessore): Attività produttive, Patrimonio, Lavori pubblici, Manutenzioni, Mobilità e trasporti, Politiche europee e relazioni internazionali.

Michela Brunelli (assessore): Urbanistica ed edilizia, Demanio, Coordinamento Eventi, Cervia Città Giardino, Cervia Ambiente, Pari opportunità e politiche di genere, Pace e cooperazione internazionale.

Gabriele Armuzzi (assessore): Politiche sociali, Volontariato, Tradizioni e Identità, Parco Archeologico, Affari generali, Affari legali.

Samanta Farabegoli (consigliera comunale): delega ad Accessibilità.

Davide Grossi (consigliere comunale): delega a Informatizzazione e Trasformazione digitale.