Il sottosegretario di Stato D'Eramo a Cervia per incontrare le cooperative di pescatori

Tappa a Cervia per il sottosegretario di Stato all’agricoltura e alla sovranità alimentare Luigi D’Eramo in visita in Romagna lunedì 22 aprile. Accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, il sottosegretario incontrerà le cooperative dei pescatori locali (ore 17.15) e si recherà alla Riserva naturale Salina di Cervia (ore 18).

“Nel programma della visita del sottosegretario D’Eramo – commenta Morrone – non poteva mancare Cervia, come avevo anticipato nei giorni scorsi intervenendo sul problema del porto canale e del suo potenziamento e sulle esigenze del settore ittico locale. Cervia ha grandi potenzialità che devono essere assolutamente sviluppate per non restare indietro rispetto ad altre località balneari. Servono quindi idee e progetti vincenti e, naturalmente, amministrazioni che le sappiano portare avanti”.