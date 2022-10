Il Tar sospende l'aggiudicazione del campo sportivo, La Pigna: "Comune incapace di amministrare la città"

Come riferisce la lista civica La Pigna, il TAR dell’Emilia-Romagna il 5 ottobre, avrebbe emesso un’ordinanza cautelare contro il Comune di Ravenna, per effetto della quale si sospendono tutti gli atti relativi alla procedura di aggiudicazione per l'affidamento in concessione d'uso e gestione per 6 anni del campo sportivo di via Dismano Vecchio 89 a Ravenna.

"All'avviso pubblico per il lotto relativo al suddetto centro sportivo, noto a Ravenna per essere stato in passato la sede della società calcistica Low Street, hanno partecipato 2 società sportive: la “Società Polisportiva Dilettantistica Compagnia dell'Albero arl" e la "Polisportiva Low Street Ponte Nuovo Asd" - aggiungono dalla lista civica - Considerando che i nomi che risultano al vertice delle due società sono facilmente e pubblicamente riconducibili al Partito Democratico di Ravenna, quello che si profila con l’ordinanza del TAR è una faida tutta interna al PD".

A scatenare la diatriba sarebbe stato, secondo La Pigna "l’affidamento del campo sportivo di via Dismano Vecchio alla Compagnia dell'Albero, sancito con una determinazione dirigenziale comunale il 1 luglio 2022. Affidamento che non deve essere affatto piaciuto al Low Ponte, che ha immediatamente presentato ricorso al Tar contro l'Amministrazione de Pascale, avverso l'aggiudicazione dell'uso e della gestione del campo in questione". Ora per l'esito della faccenda si dovrà attendere l'udienza pubblica del 24 gennaio 2023.

Il TAR si sarebbe pronunciato in favore del ricorso del Low Ponte con un’ordinanza cautelare, così motivata: "Ritenuto che la particolarità e la novità delle questioni giuridiche prospettate con riferimento alla domanda di annullamento della gara e del presupposto art.15 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna in relazione e alle difese esplicate dal Comune di Ravenna in merito renda opportuna, anche in relazione alla possibilità di ritenere sussistente una eccezione al principio generale di gradazione delle domande, la trattazione della causa nel merito - e aggiunge - si ritiene di privilegiare il mantenimento della res adhuc integra disponendo la sospensione della gara impugnata".

"Appare ormai certo che qualcuno dentro l’amministrazione comunale non stia lavorando con la dovuta competenza (e magari umiltà aggiungiamo noi), e oltre ad assumere decisioni sbagliate, si avventuri anche in opposizioni temerarie, per non dire scapestrare, presso il Tribunale Amministrativo Regionale - accusa la Pigna che attacca la Giunta De Pascale - Eppure il PD di Ravenna, che sotto vari nomi e diverse alleanze tiene in scacco la nostra città da oltre 70 anni, si è sempre vantato della propria capacità di amministrare il nostro Comune. È evidente però che non sia così".