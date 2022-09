Il terzo polo di Azione e Italia Viva aprono la campagna elettorale con una sede e un incontro

Apertura ufficiale a Ravenna della campagna elettorale della Lista Azione Italia Viva, la formazione politica che aggrega Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. A Ravenna la lista Azione Italia Viva schiera Chiara Francesconi al Collegio uninominale della Camera a Ravenna e Alessandra Cusumano per il plurinominale, sempre alla Camera; al Senato, invece, nel collegio uninominale Ravenna-Ferrara la candidata è Sylvia Kranz, presente anche nel collegio plurinominale.

Lunedì alle 18.30 in via Gioacchino Rasponi 7 si tiene la presentazione pubblica del comitato elettorale, insieme alle candidate Francesconi, Kranz e Cusumano. All’incontro, aperto alla cittadinanza, saranno presenti le tre candidate, i segretari provinciali dei due partiti e gli organizzatori della campagna elettorale, unitamente ai volontari che hanno appoggiato la formazione politica. Sarà un’occasione di informazione sul programma elettorale ma soprattutto di ascolto e accoglienza delle istanze e delle proposte dei cittadini che vorranno intervenire. La lista Azione Italia Viva di Ravenna sarà la protagonista nelle prossime settimane prima del voto di diversi appuntamenti nel territorio, per incontrare i tanti interessati e presentare nel dettaglio il programma elettorale.



Non solo banchetti e gazebo nelle principali piazze e luoghi di aggregazione, ma anche incontri che vedranno la presenza dei candidati e di personalità di spicco della politica locale e nazionale, in un percorso attraverso tutto il territorio Ravennate e affrontando le tematiche prioritarie del programma elettorale insieme agli ospiti e alla cittadinanza intervenuta. Già mercoledì 7 settembre vedrà Ravenna partecipare all’evento nazionale del Terzo Polo: Matteo Richetti, che sarà in città, si collegherà con Calenda a Piombino, con Renzi a Milano e molti altri da tutt’Italia.