Il viceministro alle Infrastrutture Morelli in visita all'Autorità Portuale

Visita in Romagna del viceministro alla Infrastrutture Alessandro Morelli venerdì, accompagnato dai parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli. Il tour istituzionale partirà da Ravenna. Qui Morelli farà tappa alla sede dell’Autorità portuale (via Antico Squero 31), alle 12.30. Nel pomeriggio spostamento in provincia di Rimini, a Novafeltria, dove il viceministro incontrerà alle 14.45 i sindaci coinvolti nel progetto della nuova strada Marecchiese (SS258). L’ultima tappa romagnola del viceministro Morelli sarà in provincia di Forlì-Cesena, con un sopralluogo in un tratto dell’E45.