Illuminazione, videomapping, criminalità e strade pericolose: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 25 ottobre, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta ci sarà la surroga della consigliera comunale dimissionaria Ouidad Bakkali della lista n.9 Partito democratico de Pascale sindaco; esame della condizione di eleggibilità a consigliere comunale dell'avente diritto.

Successivamente saranno trattati i seguenti question time: “12° videomapping natalizio. Ragioni per ripensarci, non solo ‘elettriche’” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Piangipane: via Maccalone in condizioni critiche” presentato da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Criminalità ormai fuori controllo” Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Più illuminazione, più sicurezza in piazza Baracca” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi).

Seguiranno le interrogazioni: “Risolviamo il problema dell'incrocio tra via Cella e via Ravegnana a Madonna dell'Albero” e “Ricordiamo degnamente Raoul Casadei, testimone della romagnolità e della gioia di vivere”, presentate da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Su ghetto sociale in pieno centro storico. “Una polveriera” e “Risanare via Stradone agonizzante, in perenne attesa della nuova” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.

Seguirà la proposta di deliberazione presentata dall’assessora Federica Del Conte “Assenso alla variante urbanistica connessa al Provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur) per l’approvazione del progetto di intervento per piattaforma polifunzionale Hea per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e piattaforma biorecupero Eni Rewind per il recupero di rifiuti non pericolosi, in Ravenna, via Canale Magni”; congiuntamente all’ordine del giorno “Appoggiamo la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per lo smaltimento e recupero di rifiuti nel comune di Ravenna” presentato da Davide Buonocore e Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco).

Sempre l’assessora Federica Del Conte presenterà altre tre proposte di deliberazione: “Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile denominato ‘area circostante Torrione della polveriera’ - via don Minzoni a Ravenna, appartenente al patrimonio culturale dello stato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 28/5/2010 n. 85. Approvazione schema accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4, del d.lgs. 22/01/2004 n. 42/2004 e schema atto di trasferimento”; “Valutazione in merito alla variante all'elaborato Poc 13 ‘Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità’ del Poc, finalizzata all'approvazione del progetto definitivo denominato ‘4lsub24-c-v interconnessione rete con Ravenna - risoluzione delle problematiche di interferenza fra la condotta Standiana-Ravenna e la Statale 67 Tosco-Romagnola’, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 8 c.2 della l.r. 37/2002 - ente procedente: Atersir”; “Autorizzazione al rilascio di parere in deroga, mediante la procedura prevista dall'articolo 20 legge regionale 15/2013, per opere di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di struttura ricettiva esistente non dismettibile, con applicazione degli incentivi premianti previsti per la realizzazione di edificio da destinare a condhotel così come definito alla legge regionale 3/2019”.

Seguiranno due proposte di ratifica: la prima, su cui relazionerà l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte, riguarda la deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto "Variazione al Dup 2022/2024 - al Bilancio di previsione 2022/2024 - al Programma triennale lavori pubblici 2022/2024 e al Piano investimenti 2022/2024 - annualità 2022 a seguito di concessione di contributo per lavori di efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi presso scuola secondaria di primo grado "M. Montanari" via Aquileia 31 - Ravenna - missione 2 componente 4 linea 2.2 finanziato dall'Unione europea Next generation eu e approvazione progetto definitivo / esecutivo”; la seconda, che sarà illustrata dall’assessore alla Transizione digitale Igor Gallonetto è relativa alla delibera di giunta "Attuazione progetti adozione dell'app Io", "migrazione al cloud" e "adozione piattaforma PagoPa" da finanziare nell'ambito del Pnrr missione 1 componente 1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa e relativa variazione di bilancio". Infine si discuterà la mozione "Crisi energetica e misure di contenimento dei consumi", presentata da Lorenzo Margotti, consigliere del gruppo Partito democratico e Chiara Francesconi, capogruppo del Misto.