Imbarcazione arenata a Lido di Dante: se ne discute in consiglio comunale

Domani, giovedì 31 agosto, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, convocato in modalità esclusivamente online, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/ per discutere della proposta di deliberazione che sarà presentata dall’assessore Giacomo Costantini: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, comma 1, lettera E) per intervento di somma urgenza per il recupero di una imbarcazione da diporto arenata nello specchio acqueo destinato alla balneazione nel tratto antistante la spiaggia libera di Lido di Dante (Ra) di proprietà del sig. Zecchi Riccardo. Cig 9961616992 ditta Eco.te.c.srl Cig Z0E3C10BE5 ditta Baldini Campedelli Srl”.