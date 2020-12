'Immagina il tuo quartiere': un sondaggio sulla Ravenna del futuro

Il Circolo del Pd Casadei Monti ha ideato un’iniziativa di ascolto e partecipazione per immaginare insieme ai cittadini il quartiere di domani, i suoi spazi e le sue funzioni con l’obiettivo ambizioso di elaborare proposte per renderlo più bello e vivibile. Il sondaggio è rivolto a chi abita, lavora o studia nella zona sud di Ravenna (Stadio, viale Alberti, Questura, San Rocco, Galilei, Gallery, via Cesarea) ed esamina temi che fanno parte della vita quotidiana dalla salute, ai servizi, la sicurezza e la qualità dell’ambiente e degli spazi pubblici.

“L’idea nasce da un’esigenza molto semplice – ha dichiarato il segretario del Circolo Pd Lorenzo Margotti – ovvero quella di migliorare la città e il quartiere nel quale viviamo. Il mondo sta cambiando, le città stanno cambiando e mano a mano che crescono, i quartieri assumono sempre più importanza nel determinare la qualità della vita delle persone. L’emergenza causata dal Coronavirus ha reso ancor più evidente questa realtà. Molte città si stanno interrogando su come cambiare e Ravenna si allinea a questo processo. Crediamo che serva anche per questa zona della città una riflessione sulle sue potenzialità, la sua vocazione e la sua riqualificazione per governare e orientare i cambiamenti. Sappiamo che il momento è difficile e che ci attendono ancora mesi in cui il ritorno alla normalità sarà probabilmente lento e faticoso, ma nonostante questo non vogliamo rinunciare a confrontarci con tutti i cittadini, servendoci degli strumenti digitali".

"A partire da metà gennaio – prosegue Margotti - una volta terminata la fase di ascolto ancora in corso, proseguiremo con incontri in videoconferenza per presentare gli esiti, confrontarci con chi ci ha manifestato il suo desiderio a partecipare e definire le proposte che consegneremo al Partito Democratico comunale e al candidato sindaco Michele De Pascale, contribuendo così alla definizione di un programma elettorale che nei nostri auspici vuole essere il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini. È importante costruire processi che non sostituiscano la politica e il ruolo anche propositivo e progettuale che questa deve avere, ma che la aiuti e la supporti con strumenti nuovi ad essere in contatto con le persone, raccogliendone in tempi ragionevoli bisogni e desideri, in un continuo scambio in entrambe le direzioni. Per questo, dopo averlo testato nella zona di Ravenna Sud, anche tutto il Pd di Ravenna ha intenzione di continuare l’indagine anche nelle altre zone del comune".

Il sondaggio è online da circa due settimane ed è ancora aperto a tutti gli interessati; le risposte sono già state centinaia. Tutti gli interessati potranno compilare il questionario al seguente link https://bit.ly/rasud o contattare il circolo su WhatsApp al numero 3516606687.