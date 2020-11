Imprese, Rontini (Pd): "Bisogna sostenere economicamente i fotografi"

La Regione si impegni per sostenere i fotografi, categoria colpita delle misure restrittive necessarie per il contenimento della seconda ondata della pandemia da coronavirus: molte delle attività in cui sono impegnati sono sospese o ridotte. A chiederlo è, in un'interrogazione, la consigliera Manuela Rontini (Pd), che ricorda come il Governo abbia previsto interventi a sostegno della categoria, ma "assegnandogli una percentuale del contributo a fondo perduto pari ad appena una mensilità (calcolato sul fatturato di aprile 2019), nonostante il calo del loro fatturato sia proseguito per un periodo di tempo molto più ampio rispetto al solo mese di aprile e continui tuttora".

Rontini ricorda poi che "il presidente Bonaccini, nel corso dell’Assemblea legislativa del 28 ottobre scorso, ha annunciato la decisione della Regione di destinare subito ulteriori 10 milioni di euro, in aggiunta ai contributi di ristoro previsti dal Governo, agli operatori economici e ai settori in difficoltà, dichiarando di voler decidere insieme agli enti locali e alle associazioni di categoria quali misure di sostegno adottare".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'esecutivo regionale "se ritenga utile adoperarsi nelle sedi opportune per chiedere al Governo una maggiore

attenzione verso gli operatori del settore delle cerimonie, e in particolare per i fotografi, che sono stati fino ad ora inclusi in modo solo marginale tra le categorie destinatarie degli aiuti nazionali" e "se ritenga opportuno riconoscere anche ai fotografi un ristoro a fondo perduto analogo a quello che è stato previsto dalla Regione per altri settori e attività particolarmente colpite dalla crisi, eventualmente utilizzando parte dei 10 milioni di euro che verranno stanziati".