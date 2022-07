In autunno la Ztl in borgo San Biagio, Ancisi (LpRa): "Sarà la prima esterna al centro storico"

"Si farà entro il prossimo autunno la Zona a Traffico Limitato del borgo San Biagio compresa tra le vie Fiume Montone Abbandonato, Maggiore, Landoni, degli Spreti e Moradei, prevista nelle strettissime strade della cosiddetta 'Casbah di via Portone' in cui una volta passavano i carri col bestiame. Sarà la prima ZTL della città di Ravenna esterna al centro storico. Questo è l’impegno assunto martedì scorso in Consiglio comunale dall’assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini rispondendo alla dodicesima interrogazione di Lista per Ravenna, tra quelle rivolte negli anni al sindaco per chiedere se e quando la Giunta comunale intendesse approvare il Piano particolareggiato della nuova ZTL, necessario per darle il via. Risale infatti al 2009 il Piano Generale del Traffico Urbano, che ne aveva disposto la fattibilità e annunciato la realizzazione in tempi brevi". Lo rivela il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi.

"La causa della lunga impasse emerse il 20 dicembre 2020, quando ci fu risposto: 'Sono stati avviati e completati gran parte degli studi relativi al completamento del Piano. Per completare le azioni è necessario che l’Amministrazione Comunale entri in possesso del parcheggio denominato ‘Callegari’'. La disponibilità di quest’area era infatti ritenuta indispensabile per consentire ai residenti delle strade interne alla ZTL (le vie Portone, Dantona, Portoncino, Rampina e quelle limitrofe) di farvi sostare le proprie auto, non potendo più farlo vicino a casa - prosegue il consigliere della lista civica - Questo parcheggio, collocato a ridosso delle mura storiche di via Fiume Abbandonato, rientrava fin dal 2004 tra le opere di urbanizzazione poste a carico della società Corso Nord, connesse alla realizzazione del piano di recupero dell’ex Fabbrica Callegari di via Fiume Abbandonato/via Oberdan a scopo abitazioni".

"Il Comune non era mai entrato in possesso di tali opere, per quanto eseguite da molti anni ed utilizzate di fatto, a causa delle vicissitudini societarie della Corso Nord e dello stato di crisi dell’impresa costruttrice. L’11 maggio scorso, dopo l’ennesimo nostro sollecito a stringere i tempi, nonostante gli effettivi impedimenti burocratici e amministrativi, l’amministrazione comunale è però riuscita a prendere in consegna tutte le opere di competenza pubblica realizzate nell’area dell’ex Callegari, parcheggio compreso. Dandone notizia pubblica, la nostra interrogazione della settimana scorsa chiedeva dunque di conoscere i tempi di approvazione e di attivazione del Piano particolareggiato relativo alla suddetta ZTL". In conclusione, Ancisi sintetizza la risposta dell'assessore Baroncini: "Il piano particolareggiato sarà pronto entro l’estate; la sua attivazione avverrà entro l’autunno, con la definizione delle regole e dei meccanismi tramite cui sarà concesso l’uso del parcheggio ex zona Callegari a chi risiede nella nuovo zona a traffico limitato".