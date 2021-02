In consiglio comunale si discute del futuro Parco Marittimo

Martedì 2 febbraio alle 15.30, in modalità di videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Quali sono i tempi per il completamento del ciclo vaccinale a favore degli ospiti di Cra e residenze anziani del nostro Comune?”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna; “Passerella sul ponte Teodorico e ciclabile di Madonna dell’Albero” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Bagno pubblico chiuso in piazzale Aldo Moro” di Emanuele Panizza, consigliere gruppo Misto. Seguirà la proposta di deliberazione presentata dall’assessora al Bilancio Valentina Morigi su “Modifica dello Statuto del Comune di Ravenna – abrogazione articolo 9”.

Su richiesta dei consiglieri Samantha Tardi (CambieRà), Alberto Ancarani (Forza Italia), Nicola Pompignoli, Samntha Gardini, Learco Vittorio Tavoni e Gianfilippo Nicola Rolando (Lega nord), Massimiliano Alberghini (gruppo Alberghini), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Marco Maiolini ed Emanuele Panizza (gruppo Misto), il consiglio comunale dibatterà sul Turismo. Quindi si passerà all’esame e alla votazione delle seguenti mozioni: "Affinchè il parco marittimo sia un volano per Ravenna e i suoi lidi", “Veicolare il parco marittimo nell'immaginario di turisti e residenti", "Per il rilancio del turismo marittimo e per la salvaguardia della fruizione degli stabilimenti balneari", presentate dai consiglieri dei gruppi di maggioranza, Michele Casadio (capogruppo Italia Viva), Chiara Francesconi (capogruppo Pri), Marco Frati (consigliere Pd), Mariella Mantovani (capogruppo Articolo 1 – Mdp), Michele Distaso (capogruppo Sinistra per Ravenna), Daniele Perini (capogruppo Ama Ravenna).