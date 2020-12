In diretta streaming l'ultimo consiglio comunale del 2020 di Conselice

E’ in programma nella serata di martedì 29 dicembre a partire dalle 20.30 l’ultimo consiglio comunale di Conselice per il 2020. Come ormai da tempo, la seduta si svolgerà in modalità da remoto, e chiunque potrà accedervi collegandosi al sito del Comune.

Fra i vari temi all’ordine del giorno, due rivestono particolare attenzione: la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 e soprattutto la presentazione del bilancio di previsione 2021-2023, entrambi a cura del sindaco Paola Pula. In particolare, per quanto riguarda il bilancio preventivo, dopo la presentazione in consiglio nella seduta esso verrà discusso con le consulte territoriali (che sono invitate in streaming) e nelle prossime settimane con le diverse parti sociali, e verrà infine approvato nella successiva seduta del consiglio, che verrà indetta entro gennaio 2021.

Inoltre, il consiglio di martedì dovrà esprimersi anche su due ordini del giorno presentati dal gruppo “Rifondazione – Partito Comunista Italiano – Per la Sinistra”: uno teso a riaffermare e rafforzare la validità della XII Disposizione della Costituzione Italiana (che vieta la riorganizzazione del Partito Fascista), l’altra per l’applicazione della Legge 194 (quella sull’aborto) e per una maternità consapevole.