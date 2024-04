Inaugurata la sede elettorale di "Siamo Brisighella", il candidato Loris Naldoni dialoga con i cittadini

Sabato (27 aprile), alle ore 11, a Brisighella in via Porta Fiorentina 24, è stata inaugurata la nuova sede del Comitato elettorale del candidato sindaco Loris Naldoni e della lista civica SiAmo Brisighella. E’ stata l’ennesima occasione per il gruppo civico di incontrare i cittadini presenti in gran numero e raccogliere le ultime idee e i suggerimenti per concludere il programma elettorale. Naldoni ha ribadito quelle che sono le linee programmatiche della lista e che aveva già annunciato durante la sua candidatura ufficiale: dialogo e ascolto dei cittadini, delle imprese e di tutte le associazioni per una progettualità condivisa.

"Una Brisighella più innovativa e più giovane che abbia cura delle proprie famiglie e che sappia attrarne altre da territori vicini. Un’amministrazione che supporta il mondo della scuola, dello sport e dell’associazionismo e che cerca in ogni modo di contrastare lo spopolamento e la denatalità anche con politiche fiscali. Agricoltura e turismo binomio imprescindibile per lo sviluppo di Brisighella che devono portare entrambi a un accresciuto benessere dei cittadini. Opere pubbliche strategiche indispensabili per il futuro di Brisighella quali la conclusione dei lavori all’ex convento dell’Osservanza che sarà adibito a luogo di aggregazione per i giovani, la ristrutturazione del Teatro Pedrini quale centro della cultura del paese e favorire il più possibile lo sviluppo della fibra ultraveloce".

"Estrema attenzione ai bisogni delle frazioni in particolare in tema di mobilità senza dimenticare l’esigenza di tessere più che mai politiche condivise con i comuni dell’Unione della Romagna faentina, ma anche con i comuni collinari di Marradi e Modigliana in particolare per traghettare Brisighella lungo la via difficile ma ineludibile della transizione ecologica come l’alluvione dello scorso anno ci ha insegnato".

La sede rimarrà aperta mercoledì e sabato nella mattinata e domenica sia mattina che pomeriggio, affinché i cittadini possano incontrare e confrontarsi col candidato sindaco e i 12 candidati al consiglio comunale. Naldoni ha dato appuntamento a tutti i cittadini per giovedì 9 maggio alla Sala Cicognani in serata per la presentazione ufficiale del programma e dei candidati al Consiglio Comunale.