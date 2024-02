Inaugurato a Lugo il comitato elettorale a sostegno della candidata sindaca Elena Zannoni

Tante persone, tanti amici e tanti cittadini, alcuni curiosi, altri molti interessati, all’inaugurazione della sede del Comitato Elettorale avvenuta a Lugo, a sostegno di Elena Zannoni, candidata del centrosinistra alle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. Presenti i rappresentanti di tutte le realtà che compongono la coalizione, così come moltissimi dirigenti delle associazioni e delle imprese del territorio, oltre che diversi sindaci dell’area della Bassa Romagna e altrettanti candidati alla carica di primo cittadino. L’occasione per incontrarsi nel pieno centro della città, sotto i porticati di Palazzo Ceccoli-Locatelli in piazza Baracca, a due passi da tutti i luoghi più rappresentativi di Lugo.

Un altro momento di apertura al territorio, che mette a disposizione di tutti un punto dove incontrarsi, contribuire alla costruzione del programma in via di definizione ed esporre il proprio punto di vista.

“Vogliamo che questo – ha sottolineato la stessa Elena Zannoni nel momento dell’apertura della sede davanti ai tanti cittadini presenti – sia il luogo dell’ascolto e del confronto. Il luogo della raccolta delle idee e anche il luogo della socialità. Stiamo portando avanti un capillare lavoro di ascolto e nelle prossime settimane lo incrementeremo ulteriormente con un vero e proprio ‘ascolto attivo’ che porti ad una ‘partecipazione attiva’ grazie a camminate nei quartieri e nelle frazioni insieme alle persone. Raccogliendo tutti questi spunti, definiremo il programma insieme alla coalizione”.

E proprio i temi del programma sono stati anticipati nel corso dell’inaugurazione, spiegati a un pubblico attento e interessato con l’attuale sindaco Davide Ranalli in prima fila: “Temi chiave saranno quelli del decentramento, con le tante frazioni di Lugo – ha evidenziato ancora Elena Zannoni - che insieme formano la nostra comunità, ma anche quello dell’Unione della Bassa Romagna perché vogliamo essere più forti all’esterno e anche più equi verso i nostri cittadini. Cureremo anche le tante vocazioni di Lugo, dai servizi al lavoro e le imprese, dallo sport alla cultura. Ma anche la prevenzione, sia quella sanitaria che quella di tutela del territorio e delle famiglie. Nessuno di noi può bastarsi da solo e per questo avrò bisogno del sostegno di tutti da qui a giugno e, spero, soprattutto da giugno in poi”.