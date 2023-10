Incendio in discarica, alluvione e parcheggio scambiatore: si riunisce il consiglio comunale

Domani, martedì 3 ottobre, alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Via Trieste infangata e asfissiata”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “3 ottobre Giornata della memoria e dell’accoglienza”, a cura di Maria Cristina Gottarelli, consigliera gruppo Partito democratico.

Dopodiché il presidente del consiglio comunale Massimo Cameliani darà lettura dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Si passerà alle interrogazioni: “Grandi potenzialità per l'aeroporto di Ravenna, complementari ai voli di linea, e non solo” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “A Marina Romea ennesimo caso di mancanza di controllo del territorio: la recinzione dell'area per la nidificazione del fratino dimenticata impedisce l'accesso ai bagnanti di una parte di spiaggia libera” a cura di Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna.

Sarà la volta delle mozioni: “Incendio rifiuti Mezzano: richiedere ad Hera ambiente spa di risarcire i cittadini e le imprese interessate per i danni economici e i disagi subiti” presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi; “Alluvione: istituzione del registro pubblico per le donazioni” a cura di Giacomo Ercolani, consigliere gruppo Lega Salvini premier, Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna, Alberto Ferrero, capogruppo Fratelli d’Italia, Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi, Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – polo civico popolare, Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna.

Infine gli ordini del giorno "Ricordiamo degnamente Dante Arfelli", presentato Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco e sottoscritto da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare e da Davide Buonocore, consigliere gruppo Lista de Pascale sindaco; "La cooperazione romagnola mantenga il proprio welfare di qualità", "Una targa per Anastasio Matteucci", “Biblioteca Classense nono monumento patrimonio UNESCO", "Un serio impegno con la Regione per la formazione professionale" a cura di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna sicuro presentato dal consigliere comunale Giacomo Ercolani, consigliere Lega Salvini premier; "I rifiuti post alluvione - una ghiotta occasione per le eco-mafie in Romagna”, presentato da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 Stelle.