Incidente stradale nella notte, Toscano (FI): "Situazione sempre più difficile per il forese, aumentare la sicurezza"

Negli ultimi giorni sono stati tanti gli incidenti stradali avvenuti nel Ravennate. Sul caso interviene Davide Toscano, responsabile delle frazioni di Ravenna di Forza Italia, segnalando un incidente avvenuto domenica sera a mezzanotte in via Santerno Ammonite. "Una carambola ha causato lo spavento e l'indignazione di un paese intero. Un'auto ha urtato un altro veicolo in sosta davanti alla propria residenza e si è impennata perdendo pezzi per decine di metri. Fortunatamente la conducente al momento dei soccorsi era abbastanza vigile e le auguriamo una pronta guarigione: rimane il fatto però che sulla via Santerno Ammonite, come su tante altre, si sfreccia in maniera pericolosa e disinteressata della propria e altrui incolumità".

"La situazione delle strade nelle nostre frazioni diventa ogni giorno più critica. È evidente che la calura estiva, la stanchezza, la disattenzione e purtroppo la mancata manutenzione delle nostre strade provochino sempre più vittime - continua Toscano - Per quanto riguarda Santerno un box autovelox dopo la petizione promossa dal sottoscritto è stato installato, ma non nella posizione richiesta, bensì in quella che l’amministrazione ha inspiegabilmente ritenuto fosse la più corretta nonostante il buon senso dicesse il contrario. Va detto che la petizione aveva richiesto anche l’installazione di dissuasori per limitare la velocità, ma si è risposto che sulle strade provinciali non si possono installare tali strumenti, quando in effetti non è così, e si possono installare tranquillamente dove il limite stradale è di 50 km/h o su strade che non costituiscono itinerari preferenziali di veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o pronto intervento (invito caldamente a visitare città e regioni vicino alla nostra realtà dove vengono installati tranquillamente per evitare sinistri o peggio)".

"Un altro sinistro recente è quello su Via Marabina, dove ci sono state diverse vittime, a causa della vegetazione a bordo strada che riduce la visibilità - insiste l'esponente di FI - Ribadisco dunque al sindaco e a chi per lui segue la sicurezza e la sicurezza stradale la necessità di occuparsi in maniera sempre più seria della nostra rete di viabilità, si tratti di strade comunali o provinciali, in quanto accadono incidenti sempre più gravi che, ferma restando purtroppo l’aumento della distrazione di chi guida, potrebbero essere evitati avendo accorgimenti un po' più lungimiranti e non per forza particolarmente tecnologici".