Incidenti sul lavoro, Mar e sicurezza stradale: si riunisce il consiglio comunale

Martedì alle 15.30 si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Mancanza di illuminazione pubblica in via Lagosta”; “Qual è la posizione del Sindaco in merito alle parole del Direttore del Mar?"; “Marcegaglia Ravenna – ennesimo grave incidente sul lavoro”.

Saranno poi trattate le seguenti interrogazioni: “Attraversamenti pedonali nel comune di Ravenna, urge una manutenzione costante”; “Pista ciclabile adiacente Sp 96 via Zuccherificio Mezzano – Borgo Masotti”; “Progettualità e interventi previsti per il completamento della rete ciclopedonale a Marina Romea”; “Elisoccorso e pronto intervento. Non siamo figli di un Dio minore”.

Successivamente saranno quindi presentate e votate le proposte di deliberazione: “Manifestazione di volontà alla vendita di area di terreno di proprietà comunale ubicata in prossimità di via Dantona a Ravenna”; “Manifestazione di interesse al trasferimento al Comune di immobile confiscato alla mafia sito in viale Alfieri 11 a Lido Adriano da destinare ad emergenza abitativa”.

Poi saranno presentate le proposte di ratifica: “Approvazione progetto Fast Lisa finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del bando Cerv-2021(citizens, equality, rights and values programme) variazione al bilancio di previsione 2022/2024”; “Adesione al progetto Techera e variazione di bilancio 2022-2024”.

Seguiranno le mozioni: “Revocare l’onorificenza di Cavaliere di gran croce ordine al merito della Repubblica italiana a Broz Josip Tito”; “Un’agenda digitale locale per promuovere la cittadinanza digitale e la trasformazione digitale di Ravenna”. Infine saranno trattati i seguenti ordini del giorno: “Messa in sicurezza dell’incrocio fra via Canala e via Reale”; “Una soluzione concreta, fattibile e rapida per la sicurezza dell’incrocio tra via Reale e via Canala”.