“Incontri coraggiosi”: si parla dell’Europa ai tempi del Muro di Berlino, con Guido Pasi

Prosegue al lunedì sera il ciclo degli “Incontri Coraggiosi”, in programma sulla pagina facebook di Ravenna Coraggiosa. Lunedì alle 20,45, è in programma un incontro sul tema “Ai due lati del Muro”, una riflessione storica sull’Europa prima della caduta del Muro e dell’unificazione. Se ne parlerà con un interlocutore “che c’era”, come scritto nella presentazione alla serata: Guido Pasi, già assessore regionale a Turismo e Commercio, che da giovane ebbe modo di conoscere bene l’Europa dell’est (in particolare l’Ungheria).