Kermesse regionale e rapporti col territorio: il Movimento 5 stelle si prepara alle amministrative

Fare il punto sulle attività del Movimento, partendo dai gruppi territoriali, con un occhio alle prossime strategie in vista delle amministrative. Il tutto in preparazione dell'evento regionale dei pentastellati in programma a Faenza al Pala Cattani sabato 3 febbraio, che vedrà la partecipazione del presidente M5S Giuseppe Conte. Si è discusso di questo a Faenza nella serata di martedì in un incontro al Rione Rosso a cui hanno partecipato consiglieri comunali, rappresentanti territoriali e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle e del Gruppo territoriale della Romagna Faentina.

A coordinare il dibattito Massimo Bosi, coordinatore provinciale e assessore alla Sicurezza del Comune di Ravenna, Marco Neri, capogruppo in Consiglio comunale nella città della ceramica e Loretta Frassineti, consigliera comunale a Castel Bolognese. Sulle amministrative, che vedranno al voto 14 Comuni della provincia di Ravenna, Bosi ha invitato i rappresentanti dei territori a portare il loro contributo anche con delle candidature, sia nelle liste autonome del Movimento, sia in schieramenti civici che in coalizioni nei i Comuni oltre i 15mila abitanti.

"L'importante è che le proposte siano individuate nel campo d'azione progressista - ha ribadito - come indicato dal nostro presidente Giuseppe Conte". In tal senso, Bosi ha ricordato l'appoggio del Movimento 5 Stelle a Cervia del candidato Pd Mattia Missiroli "con cui scriveremo insieme il programma" e ha annunciato, nel giro di qualche giorno, altri accordi con il centrosinistra.

Ampio spazio è stato dato all'organizzazione dell'evento regionale del prossimo 3 febbraio: "Dei mille partecipanti previsti - hanno sottolineato Bosi e Neri - siamo già a 924 adesioni e mancano diversi giorni all'evento. La capienza al Pala Cattani può comunque essere estesa". La kermesse del Movimento 5 stelle aprirà i battenti alle 10.30 (con ingresso dalle 9.30) e durerà fino alle 16.30, quando a chiudere i lavori sarà proprio Conte. Sono previsti anche panel specifici sui temi di giustizia, alluvione e progetto Cesaa (Condominio eco-energetico solidale per anziani autosufficienti).

"Sarà occasione per confrontarci con i vertici nazionali, con i gruppi territoriali, con i giovani. E, dopo un anno in cui ci siamo dotati di una struttura, di capire cosa sta funzionando e dove bisogna invece intervenire per migliorare lo stato attuale", ha chiuso il coordinatore Bosi.