Indipendenza Cervia: "Danneggiamento del palo marino situato a Milano Marittima nord"

A Milano Marittima nord, a ridosso del canale Cupa, esiste da diversi anni un palo marino di segnalazione che risulta essere ancorato nella parte finale della scogliera semi sommersa che parte dalla spiaggia e, facendo una elle, termina a circa 150 metri dalla riva. In particolare, proprio alla fine della L, esiste un palo marino di metallo che riveste un ruolo fondamentale, in quanto segnala la presenza di una scogliera semi sommersa che può essere estremamente pericolosa per i conducenti di natanti non conoscitori della zona; basti pensare che in presenza di marea variabile o con mare mosso, senza codesto palo vi potrebbero essere criticità! Da circa 8 mesi, una porzione del palo sopra descritto non esiste più e lo stesso risulta essere molto più corto, in quanto manca la parte superiore: ciò lo rende poco visibile, soprattutto in condizioni di mare agitato o in presenza di marea medio alta.

Alla luce di quanto sopra descritto cheidiamo: l’Assessorato competente è stato novellato di questo danneggiamento dovuto probabilmente a cause naturali? Si ritiene, entro la prossima Pasqua, di ripristinare la parte superiore del palo per renderlo di nuovo visibile come lo era prima? Nel caso non sia di competenza di questa Amministrazione Comunale, quale è l’Ente preposto affinché venga commissionato per la sostituzione del palo marino oppure per la sua riparazione? Quale giudizio esprime la Giunta in merito?

Gianluca Salomoni Monica Garoia, consiglieri comunali Indipendenza Cervia