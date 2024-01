Infermiera abusiva nella casa di riposo, Ancisi (LpRa): "Quale vigilanza sulle comunità alloggio?"

Il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, interviene sul caso di una Comunità alloggio per anziani di Ravenna, i cui gestori - un 64enne e la figlia 23enne - sono accusati dell’esercizio abusivo dell’attività infermieristica, fatta svolgere ad una dipendente di 57 anni, priva della speciale abilitazione rilasciata dallo Stato. Ancisi precisa che "si tratta della Comunità Alloggio Il Giglio d’Oro di via Don Mesini, oggetto delle cronache locali nel 2020, a causa di un focolaio di Covid manifestatosi il 10 aprile, antivigilia di Pasqua, quando uno degli ospiti fu ricoverato in ospedale. Ciò fu però segnalato il giorno dopo Pasqua, dopo i festeggiamenti avvenuti nella struttura, all’AUSL, che solamente allora poté effettuare i tamponi ai 13 operatori e ai 19 ospiti di allora, tre in più del massimo consentito".

Il consigliere LpRa aggiunge che, "a marzo di quest’anno Il Giglio d’Oro è stato multato per avere conservato in frigorifero tre prodotti alimentari scaduti. In aprile è stato diffidato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna affinché sopperisse a varie mancanze. Ad ottobre, una nuova ispezione accertò che un’operatrice vi lavorava senza un contratto. Risulterebbe addirittura che fin dal maggio 2022 nessun dipendente vi abbia lavorato con un regolare contratto di lavoro. Procedimenti a carico della struttura sono in corso presso l’Ispettorato del Lavoro, oltreché, in primis, presso il SUAP stesso. Non conoscendo che seguito abbiano avuto le indagini penali risalenti al 2020, è certo che Il Giglio d’Oro, chiuso dall’AUSL il 25 aprile di quell’anno, dopo i contagi di cui sopra, e riaperto il successivo 20 luglio, è in funzione da allora a tutt’oggi".

Ancisi deposita quindi un'interrogazione al sindaco di Ravenna per avere delucidazioni sulle verifiche a proposito del caso. Il consigliere ravvisa infatti che "il Comune di Ravenna, pur titolare tramite il SUAP delle autorizzazioni all’esercizio delle Comunità Alloggio e dei compiti immediati di vigilanza sulla correttezza delle loro gestioni, non si è dotato al riguardo di un proprio regolamento, come invece ha fatto per 'la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con un numero di ospiti fino ad un massimo di sei denominate Case Famiglia e Appartamenti protetti per anziani', strutture cariche di responsabilità meno gravi delle Comunità Alloggio, che ospitano anziani bisognosi di maggiori cure e assistenza socio-sanitaria". Il consigliere dunque chiede al sindaco: "cosa abbia impedito, anche normativamente, al SUAP di assumere, tra il 20 luglio 2020 ed oggi, provvedimenti sospensivi o annullativi dell’autorizzazione rilasciata alla Comunità Alloggio Il Giglio d’Oro; e comunque, se intende rivolgere al Consiglio comunale una proposta di regolamento delle Comunità Alloggio circa gli adempimenti e i compiti gravosi che ricadono al riguardo sul Comune di Ravenna".