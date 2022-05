Infiltrazioni mafiose, Ravenna Coraggiosa: "Un immobile confiscato sarà destinato all'emergenza abitativa"

La recente conferma della Corte di Cassazione delle condanne del maxi-processo “Aemilia” per le infiltrazioni e il radicamento della criminalità organizzata in Emilia-Romagna desta certamente una forte preoccupazione, così come le parole di Lucia Musti, della procura di Bologna, che ha detto che "l'Emilia-Romagna è un distretto di mafia".

“Allo stesso tempo però – sottolineano Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi, consiglieri comunali di Ravenna Coraggiosa - dobbiamo essere grati a tutti coloro che si sono impegnati nelle indagini e nel portare avanti un processo storico (durato sette anni e con centinaia di udienze) che rimette al primo posto la legalità".

"Uno degli strumenti fondamentali per combattere la criminalità è senza dubbio la cultura della legalità - continuano i due consiglieri - che deve essere sempre più radicata nella nostra società, a tutti i livelli. Molte iniziative vengono fatte nelle scuole da associazioni di volontari che raccontano una realtà presente e diffusa ma di cui si parla troppo poco. Tenere costantemente i riflettori accesi su queste vicende, a nostro parere, deve essere invece una priorità".

"In questo contesto - concludo Impellizeri e Cortesi - non possiamo che manifestare grande apprezzamento per la manifestazione di interesse del Comune di Ravenna (che verrà presentata al Consiglio Comunale martedì, ndr) per l'acquisizione di un immobile confiscato alla mafia che verrà destinato ad esigenze sociali di emergenza abitativa”.