Infrastrutture, Farolfi-Ferrero (FdI): "Ravenna al centro degli investimenti grazie al governo"

Dopo decenni in cui la provincia di Ravenna era stata totalmente dimenticata dal punto di vista infrastrutturale, il governo Meloni ha invertito la rotta ponendo anche il nostro territorio al centro di nuovi investimenti di infrastrutture stradali. Molte opere erano attese da tempo ed oggi finalmente vedono la luce come ad esempio la variante di Castelbolognese, per oltre 79 milioni di euro. Un'altra opera che presto sarà appaltata è l’adeguamento della SS.N.67 nel tratto da Classe al Porto di Ravenna per 43 milioni di euro, opera fondamentale per il porto. Altra opera per la quale è già presente il progetto definitivo è il secondo stralcio della variante di Alfonsine, che rientra nell’adeguamento della statale 16 nel tratto fra Ravenna e Ferrara. In fase di progetto sono invece le varianti di Fossoghiaia e di Mezzano nonché la nuova Ravegnana. Le opere sopra indicate segnano un importante cambio di passo per la nostra provincia. Dopo anni, infatti, in cui le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, sempre a guida Pd e, fino a poco tempo fa anche lo stato centrale con lo steso orientamento politico, hanno dimenticato il nostro territorio, grazie al governo Meloni, finalmente si può ritornare a parlare di infrastrutture stradali anche nella provincia di Ravenna.



Marta Farolfi, senatrice e Alberto Ferrero, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia