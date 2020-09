Inizia con Vasco Errani la Festa di Articolo 1 e Sinistra per Ravenna

Al via sabato 12 settembre "Festa a Marina", la festa di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna presso la storica sede di via dei mille 13 a Marina di Ravenna. La festa proseguirà nei tre giorni di sabato 12, domenica 13 e lunedì 14. Ospite della prima serata dalle 21 sarà Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna, senatore di Articolo Uno – Liberi e Uguali e relatore del Decreto Agosto recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Si parlerà con lui del piano per la ripresa del recovery fund e delle prospettive politiche del centrosinistra e del Paese.

