Insediata la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Lugo: si torna finalmente in presenza

Si è insediata la nuova Consulta delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Lugo. Una riunione che si è svolta finalmente in presenza nella sala del Consiglio Comunale in Rocca e ha visto la partecipazione di un’ottantina, tra ragazze e ragazzi, delle classi quinta (scuola primaria) e prima e seconda (scuola secondaria) di tutte le scuole lughesi, statali e paritarie.

Nella Consulta i ragazzi, che sono stati eletti dai loro compagni come rappresentanti della scuola, si sperimentano come futuri cittadini e lavorano sulle regole della democrazia con quel quid in più dato dal fatto che “i ragazzi vedono cose che gli adulti non vedono” come ha detto la studentessa che è stata eletta alla vice presidenza. Non solo: i ragazzi lavoreranno anche attorno al tema della memoria che è uno dei tre filoni proposti dal progetto conCittadini dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna cui tutte le Consulte della Bassa Romagna aderiscono.

Durante la riunione il sindaco Davide Ranalli e l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi hanno rivolto un saluto a tutti i partecipanti assieme alle assessore alla Cultura Anna Giulia Gallegati e ai Lavori Pubblici Veronica Valmori. Per l’assessore Pezzi "vedere la sala del Consiglio così piena dei nostri studenti più giovani è emozionante, così come vedere elette come presidente, vicepresidente e segretaria, tre giovani donne molto brillanti e con cui mi congratulo. Quest'anno chiederemo alla Consulta di essere presente in tutte le iniziative dedicate ai bambini, così da renderla sempre più protagonista della vita del nostro territorio”.

L’ordine del giorno prevedeva anche l’elezione di presidente e vice presidente: sono state elette rispettivamente Bianca Guerra della 2B scuola secondaria di primo grado Baracca e Emma Resta della 1B della scuola secondaria di primo grado San Giuseppe. Anche in questo caso il tandem presidente e vice presidente è al femminile: rispettivamente Anna De Novellis e Jessica Licsman.