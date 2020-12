Insieme per Lugo: "Creiamo un piano urbano della mobilità sostenibile"

Il gruppo consiliare Insieme per Lugo ha presentato una mozione per sostenere la realizzazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile "affinché anche nel comune lughese si possa giungere a una positiva convivenza di tutte le forme di mobilità, con particolare riguardo a quelle rispettose delle persone e dell'ambiente senza penalizzare alcuno. La mozione - spiegano - parte dall'invito all'analisi dello stato di fatto e dalla necessità di alcuni lavori di sistemazione e raccordo sull'esistente per poi iniziare una programmazione di ampio respiro che tenga conto delle necessità di tutte le componenti sociali: dai singoli cittadini alle associazioni di categoria passando dall'ascolto di chi meglio conosce il territorio come le Consulte di Decentramento. Oltre alla promozione della mobilità integrata per i residenti del capoluogo, comprese le parti più periferiche, e delle frazioni a partire da quelle più prossime al centro, non si può dimenticare chi giunge a Lugo occasionalmente e ha necessità di muoversi agevolmente. Infine non si dovrà tralasciare tutta la parte della mobilità sostenibile turistica: è di questi giorni la notizia del progetto della ciclovia, o "bicipolitana" che dovrebbe collegare Bologna con Ravenna passando proprio da Lugo. La mozione in sé, pur integrando alcuni suggerimenti, non contiene soluzione preconfezionate proprio perché la volontà è quella di partire dall'analisi della situazione di fatto e dal dialogo con la cittadinanza per giungere alla soluzione che meglio risponda alle necessità".

