Interdittiva antimafia e raccolta pannolini: si riunisce il consiglio comunale

Giovedì 28 aprile, alle 15,30, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Pannolini esclusi dalla raccolta differenziata. Hera: Non rientra nei miei servizi ambientali”; “Interdittiva antimafia al consorzio Research: occorrono chiarimenti sulle affermazioni del sindaco”; “No alla pubblicità antiabortista, sì al diritto alla Igv”.

Seguirà la discussione e la votazione di due proposte di deliberazione: “Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 dell'Istituzione Biblioteca Classense” e “Approvazione rendiconto della gestione 2021 dell'Istituzione Museo d'arte della città”. Successivamente saranno discussi e votati i seguenti ordini del giorno “Area sgambamento cani di Mandriole”; “Prevedere fermate del bus su via Mandriole in direzione Casal Borsetti”; “Rifacimento marciapiedi di Mandriole”; “Ripristinare il doppio senso su via Poggi a Mandriole”; “Sulla urgente riapertura dei ponti A118 e A119 sulla via Baiona”.