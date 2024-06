Cervia, il nuovo sindaco Missiroli: "E' emerso il valore della squadra. Siamo già al lavoro per i futuri progetti"

Porta a casa una vittoria non scontata, incassata con il 56.11% dei voti e ora si mette subito al lavoro per la città. Il neoeletto sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, passata la sfida elettorale che ha visto anche nella località balneare trionfare il centrosinistra, si presenta alla città e conferma il proprio impegno. La vittoria contro lo sfidante Massimo Mazzolani porta in dote al centrosinistra 10 seggi su 16 del Consiglio comunale e sarà proprio dagli uffici del municipio che partirà il lavoro di Missiroli, 42 anni, architetto di professione. Dopo la vittoria elettorale, abbiamo posto alcune domande al nuovo sindaco di Cervia, che eredita l'incarico di Massimo Medri.

Quale messaggio manda ai suoi cittadini da neosindaco?

Per prima cosa ringrazio tutta la città. E' emerso il valore della squadra e delle idee. Noi abbiamo sempre messo le persone prima dei progetti, un messaggio che è chiaramente passato in città. Un discorso di credibilità della nostra area politica che è stata vista come garanzia per il futuro della città. Una vittoria così importante penso sia anche un segnale di quanto la città è resiliente, in grado di unirsi e di dare le risposte giuste. Per questo un ringraziamento va anche a Massimo (Medri, ndr) e alla sua Giunta. Sui social spesso si tende a destare tanto scalpore su alcuni temi. La verità è che fa più rumore un albero che cade di una intera foresta che cresce.

Ora che è stato eletto, quale sarà il suo primo impegno per la città?

Siamo già al lavoro, ci sono tanti progetti da organizzare fin da subito. In primis si dovrà riorganizzare la macchina comunale con nuove risorse. I progetti hanno bisogno di gambe che sappiano farli lavorare. Progetti e strutture saranno le prime cose su cui lavorare. Non deve più passare il messaggio che le amministrazioni comunali sono luoghi di nullafacenza. Ci sono invece carenze di organico e tanti progetti importanti da portare avanti.

Una parola sul suo avversario politico dopo la sfida elettorale?

Massimo (Mazzolani, ndr) è un amico da tempo, ho grande rispetto per lui, per la sua persona e la sua figura. L'ho chiamato dopo la vittoria per fargli sapere che la città lo rispetta. Purtroppo il centrodestra in città si è scaricato di alcune figure che possano portare avanti l'idea del centrodestra. Anche perché il centrosinistra ha catalizzato le migliori energie. A Massimo e al centrodestra mando un ringraziamento per il profilo tenuto durante la campagna elettorale, la nostra città deve essere un esempio di sana politica e di confronto. Se c'è una buona opposizione, la città cresce.

Siamo ormai in piena stagione balneare: durante la campagna elettorale si è parlato molto di intrattenimento e sicurezza nelle località della Riviera. Come intende intervenire su questo punto?

La nostra città è legata al turismo balneare perché sa dare un'ampia panoramica di servizi. Il nostro turismo è legato a sport, relax e benessere. Se qualcosa esce da questi ranghi, allora diventa necessaria una regolamentazione chiara e un'azione di verifica, con maggiore sicurezza e più controlli. Quindi controlli attraverso il personale adibito, ma anche tramite presidi, uso di fonometri e telecamere. Si deve giungere a un patto tra la città e gli stabilimenti balneari. Il turismo deve essere una cosa di tutti, non di una sola parte.

Sul lungomare di Pinarella e Tagliata ha promesso di rivedere e migliorare il progetto. Quale sarà il suo primo passo in proposito?

Già domani sarò negli uffici per capire quali siano i margini di miglioramento di ciò che è stato fatto, sempre con l'ascolto dei territori. Nel secondo stralcio dei lavori tutto sarà fatto solo dopo essere stato condiviso. D'altra parte non bisogna dimenticare che la città ha fatto tanto per questo importante progetto da svariati milioni, parliamo di un tratto di lungomare, quello di Pinarella e Tagliata, che è a oggi il più disagiato della nostra riviera, quindi la scelta politica va rivendicata.