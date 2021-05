Intitolazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto, la Pigna: "Fatto storico"

Martedì pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale di Ravenna, é stato approvato l'ordine del giorno che impegna il sindaco de Pascale a procedere all'intitolazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto, Medaglia d'oro al Merito Civile. "L'iniziativa - spiega la capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi, promotrice dell'iniziativa attraverso una propria mozione - ha piegato le immotivate resistenze del Pd e della sinistra comunista ravennate, così come quelle del resto della maggioranza a sostegno del sindaco uscente. Il loro repentino cambio di atteggiamento, passato dall'intenzione della bocciatura all'approvazione, é strettamente legato a un passo falso commesso dal Pd e dai propri gregari i quali, ignari che sul territorio ravennate esista già un parco pubblico intitolato ai Martiri delle Foibe, ne chiedevano a loro volto l’intitolazione. L’obiettivo é piuttosto chiaro: scaricarsi dell’accusa di negare dignità a quei martiri che non fanno parte della loro sponda politica. Ma non hanno fatto i conti con la meticolosità della Pigna, che ha trovato ed evidenziato l’incongruenza che li ha costretti ad un clamoroso passo indietro".

"Che il Pd che governa questa città da 70 anni non sappia che esiste già un parco intitolato ai Martiri delle Foibe nella località di Porto Corsini, ha dell’incredibile - continuano il presidente della Pigna Maurizio Bucci e quello della lista Ravenna s'è desta Derio Gentilini - Certo é che grazie all’iniziativa e alla Pigna, motivata esclusivamente da fatti storici, a Ravenna, città di Arrigo Boldrini detto Bulow, verrà intitolato un luogo pubblico a Norna Cossetto. Si tratta di un fatto storico che riconosce finalmente è pienamente i crimini del regime comunista di Tito e che rende merito alla memoria di Norma Cossetto, giovane italiana dell'Istria catturata dalle squadracce comuniste di Tito e da esse seviziata, stuprata e gettata nella Foiba nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. A Norma Cossetto é stata conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, in data 9 dicembre 2005, la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. 5 ottobre 1943 - Villa Surani (Istria)". Ora noi ravennati de La Pigna vigileremo affinché la volontà appena espressa dal voto del Consiglio comunale di intitolare un luogo pubblico a Norma Cossetto sia rispettata e attuata, senza se e senza ma. Crediamo infine che la storia di Norma Cossetto debba essere approfondita dagli studenti delle scuole medie e superiori ravennati. A questo scopo, invitiamo le associazioni culturali non ideologizzate ad organizzare iniziative, eventi e progetti sulla vita e sull'eroico sacrificio di Norma Cossetto".