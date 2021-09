Isolamento dei giovani, Ciccozzi (Ac): "Serve uno sportello psicologico per gli adolescenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La pandemia ci ha colpito duramente, ha colpito le nostre famiglia, ha cambiato le nostre abitudini, ha colpito il mondo del lavoro, ma ha colpito forse in modo indelebile i nostri giovani. Ne sono la dimostrazione gli innumerevoli episodi di violenza registrati in ogni parte d’Italia dopo la fine del lockdown. I cosiddetti “periodi critici” (intendendo per critici sia difficili ma anche preludio di ristrutturazione e crescita individuale), hanno ricevuto una implementazione vertiginosa della loro intrinsecadifficoltà a causa dell’innaturale isolamento pandemico, alterando una delle principali risorse delgiovane che è rappresentata dalla socialità intergenerazionale nella quale l’adolescente trova sostegno al senso di isolamento e separazione caratteristico di ogni fase critica.

Tale carenza già si era evidenziata negli anni precedenti, ancor più venendo meno la storica presenza di figure inter familiari e sociali di supporto/confronto emotivo e critico, e si è evidenziata e acuita in modo particolare durante questi difficili mesi. A tale proposito risulta evidente anche ai non addetti ai lavori, quanto la presenza di uno sportello psicologico sia oggi una primaria e insostituibile integrazione al corredo scolastico; a tal proposito sarebbe opportuno istituire delle opportune possibilità di sostegno psicologico costante e non solo un servizio saltuario rivolto a studenti e genitori svolto tramite colloqui limitati che non hanno valenza terapeutica (cosa che in qualche liceo è già attiva), bensì dei veri e propri percorsi strutturati di supporto. Questo per salvaguardare ciò che ogni singolo ragazzo/studente andrà a rappresentare come cittadino nel tessuto sociale da adulto.

Laila Ciccozzi - Candidata amministrative 2021 con Alleanza di Centro per Ravenna