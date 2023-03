Italia Viva non uscirà dalla maggioranza faentina: "Un segnale politico non è una rottura"

"Un segnale politico non significa rottura delle alleanze". È la sintesi della risposta che Italia Viva ha inviato a mezzo stampa alla maggioranza faentina. All’indomani dell’astensione sul bilancio di previsione 2023, votato favorevolmente da tutta la maggioranza senza il voto di Alessio Grillini (IV), i partiti di maggioranza Pd, Faenza Cresce, Faenza Coraggiosa e Movimento 5 Stelle avevano infatti chiesto a Italia Viva di chiarire la propria posizione.

Nella giornata di giovedì il coordinamento comunale e provinciale del partito renziano, facente parte del terzo polo, hanno replicato sostenendo che “Italia Viva ha fin da subito e convintamente sostenuto la candidatura dell’attuale sindaco Massimo Isola partecipando alla costituzione del programma di governo. Il fatto di evidenziare alcune criticità politiche o portare avanti singole istanze in favore della cittadinanza, non significa mettere in dubbio l’alleanza e i principi cardine della coalizione, ma semplicemente rimarcare l’identità con la quale ci si è presentati di fronte agli elettori che hanno dato la loro fiducia” si legge nel documento. Del resto anche lo stesso consigliere Grillini aveva definito l’astensione come un segnale squisitamente politico.

"Non intendiamo quindi mettere in dubbio il lavoro di questa amministrazione - prosegue la missiva -. Quanto accaduto in consiglio non deve essere visto come una rottura, ma come un segnale politico, in quanto crediamo di non aver sempre avuto in questi anni la considerazione adeguata che Italia Viva merita in questa maggioranza. Nella fattispecie, le evidenze in consiglio comunale hanno riguardato i progetti di sviluppo turistico concordati da Italia Viva in fase di insediamento della giunta (in particolare: nuovo sito turistico, valorizzazione dei rioni come strumento di promozione turistica e “motor valley” come opportunità di crescita turistica) e rinnovati in fase di subentro dell’Assessore Rosetti. La volontà di Italia Viva è dunque quella di poter aver l’opportunità concreta di contribuire allo sviluppo turistico del territorio faentino senza mettere in discussione quanto già in essere sulle politiche turistiche del territorio, che condividiamo pienamente nelle strategie con il sindaco Isola, anche assessore turismo dell’Unione. Riteniamo che possa essere utile per tutti confrontarci su questa nostra legittima posizione per migliorare lo spirito di collaborazione anche in vista di progetti futuri”.