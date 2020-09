Italia Viva: per l'asse Ravenna-Forlì “Scegliere opzione più veloce, poi al lavoro per sollecitare Governo e Anas”

Sulla nuova “Ravegnana” la strada che collega Ravenna con Forlì, che da diverso tempo non soddisfa le esigenze del nuovo traffico e di un collegamento cruciale fra i due capoluoghi di provincia intervengono Roberto Fagnani Coordinatore della Provincia di Ravenna di Italia Viva e Massimo Marchi consigliere Comunale del Comune di Forli per Italia Viva che affermano: “affrontare il problema dell'inadeguatezza della attuale strada che collega Ravenna con Forlì è una priorità non più differibile oggi. Si decida subito quale delle tre proposte ANAS sostenere e per noi la più idonea è quella del rifacimento e adeguamento dell’attuale tracciato con l’aggiunta dell’innesto con la statale 16 e con l’aeroporto di Forlì”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Non solo perchè è la meno onerosa dal punto di vista economico – affermano i due esponenti di Italia Viva – ma anche perchè è la più veloce e la meno impattante sotto il profilo ambientale”. Ci faremo parte attiva, anche attraverso il nostro parlamentare Marco Di Maio, per “sollecitare Anas e Governo affinchè velocizzino tutte le procedure necessarie alla realizzazione del collegamento fra le due città romagnole, anche in relazione alla ripartenza dell’areoporto di Forlì”.