Italia Viva Ravenna: "Nuovi passi verso un partito strutturato"

Si è recentemente conclusa l’Assemblea Provinciale di Italia Viva, con il compito di approvare il percorso di strutturazione del partito a livello provinciale, fermamente voluto dal neoeletto Presidente Roberto Fagnani. Un importante momento di riflessione da cui è scaturito il nuovo percorso di organizzazione fondato su due pilastri: l’organizzazione territoriale e gli organi operativi.

"Con l’obbiettivo di concludere il percorso delle nomine prima delle vacanze di Natale, a livello territoriale l’assemblea ha ufficializzato la suddivisione della provincia in tre aree di competenza, Ravenna, Bassa Romagna e Area Faentina ciascuna impegnata ad eleggere i coordinatori territoriali in apposite assemblee autonome. Per la parte operativa invece, pur rimarcando come l’unico organo titolato di prendere decisioni elettive sia l’Assemblea Provinciale, il Presidente ha chiesto ed ottenuto l’approvazione di due organi deputati al funzionamento della struttura, la “Cabina di Regia” ed il “Comitato Esecutivo”" si legge in una nota di Italia Viva Ravenna

"Mentre la prima funge da consiglio direttivo a supporto delle attività decisionali del Presidente e raggruppa oltre ai tre coordinatori territoriali anche le persone politicamente più attive nelle loro aree di competenza, il “Comitato Esecutivo” funge da segreteria del Presidente e raggruppa figure tecniche quali il Tesoriere, i responsabili di alcune aree funzionali come l’organizzazione del partito, la comunicazione, i rapporti con l’organo Regionale, e la coordinatrice della Presidenza. In cabina di regia sono stati nominati Rossella Fabbri (Coordinatrice della cabina di regia), Fabrizio Lolli, Sabrina Mondini, Roberto Marconi, Alessio Grillini, Federica Rosetti, Raoul Minzoni, Marina Magnani, Francesca Babbi, Mattia Giannetto, Salvatore Sangermano, Patrizia Magnani. Comitato esecutivo composto da Roberto Catalano (Tesoriere), Matteo Cavicchioli (Resp. Organizzazione), Nicoletta Sangiorgi (Vice Resp. Organizzazione), Stefano Bellomi (Comunicazione) e Paola Lama (Tesseramento). L’assemblea ha anche preso atto della gradita nomina di Barbara Monti come membro della Cabina di Regia regionale, a supporto del neoeletto Presidente Regionale Stefano Mazzetti, e delle nomine di Sabrina Mondini e Paola Lama in Assemblea Regionale. Farà parte dell'Assemblea Nazionale, assieme al presidente Fagnani, anche Fabrizio Lolli. Questo percorso, che si concluderà con le elezioni dei tre Presidenti territoriali, mette le basi per un’azione fatta di programmazione condivisa e autonomia dei soggetti delegati, ritenendo con questa struttura di poter dare vita ad un partito in grado di affrontare sfide di lungo respiro".