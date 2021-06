Italia Viva, tornano i “Dibattiti in piazza” per parlare della Biennale del Mosaico

Giovedì 3 giugno ore 17.30 torna in diretta Web sulla pagina Facebook di Italia Viva Ravenna, la Rassegna “Dibattiti in piazza” con un secondo appuntamento dal titolo “Il Mosaico a Ravenna, la scuola e la biennale sono i due motori per la rinascita nazionale della città", con la partecipazione di Marcello Landi, ex preside dell'istituto del Mosaico G. Severini e del liceo artistico di Ravenna, è attualmente l'animatore culturale della città di Ravenna con la sua associazione Dis-Ordine. Con lui Elena Pagani, diplomata all’Istituto d’Arte per il Mosaico Gino Severini di Ravenna nel 1982 e all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1986, Maria Chiara Duranti, giornalista professionista, coordinatrice di Italia Viva per la Provincia di Ravenna, direttore della testata italo/inglese Formatbiz, Roberto Fagnani, coordinatore di Italia Viva per la Provincia di Ravenna. Quattro personaggi della nostra comunità, impegnati sul tema della Cultura di Ravenna, metteranno "in piazza" le loro differenti opinioni e prospettive per la gestione di questo tema caldo e sentito dalla Città, anche a seguito del rinvio al 2022 della Biennale del Mosaico.