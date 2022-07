Ius scholae, Marabini (Lega): "La cittadinanza non si regala, è una scelta importante"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

L’Italia è il Paese Europeo che concede più cittadinanze e che, quindi, è già esempio di accoglienza e democrazia. La sinistra vorrebbe regalare cittadinanze senza controlli, e questo non comporterebbe certo più sicurezza. I cittadini non comunitari regolarmente presenti nel nostro paese sono 3.363.876, tra i 14 e 17 anni rappresentano il 9,6% dell'intera popolazione.

Oggi, le priorità del Paese sono altre: riduzione delle tasse, adeguamento degli stipendi, pensioni e caro energia. Con lo Ius Scholae senza controlli, daremmo la cittadinanza anche a tutti i ragazzi delle baby gang straniere che stanno compiendo reati in Italia. In automatico non si potrebbe più espellere nessun adulto straniero legato ai minorenni con nuova cittadinanza.

Ai bimbi e ragazzi stranieri vengono già oggi garantiti, ovviamente e giustamente, tutti i diritti degli altri ragazzi. La cittadinanza è una scelta importante che si può e si deve fare al compimento del 18esimo anno di età. Nella legge proposta dalla sinistra, il minore non viene nemmeno ascoltato e il suo parere non vale nulla. I dati sopra riportati dimostrano che lo Ius Scholae, cittadinanza facile, non serve.

Marabini Maria - Lega Romagna