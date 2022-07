Jova Beach Party, carriere alias e sicurezza: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 5 luglio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza. A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Cosa bolle in pentola nella pialassa Baiona?”, presentato dal consigliere Nicola Grandi (Viva Ravenna); “Assenza di valutazione di incidenza ambientale e di altre autorizzazioni di tipo ambientale e paesaggistico in relazione alla tappa ravennate del Jova Beach Party 2022”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Via Belfiore chiarimenti su quanto avvenuto la notte del 26 giugno”, presentato dal consigliere Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier).

Seguiranno le interrogazioni: “Case popolari qual è la situazione”, presentata dal consigliere Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Dopo di noi", presentata dalla consigliera Fiorenza Campidelli (Pd); "Ciclopedonale tra Ravenna e porto Corsini a lato di via Baiona " presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); "Per una Ridracoli 2" e “Per un quartiere Alberti più vivibile e sicuro", presentate dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco); “Carriere alias al liceo artistico Nervi Severini” presentata dal consigliere Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia) e Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi).

Saranno quindi discusse le proposte di deliberazione presentate dall’assessore con delega alle Società partecipate Giacomo Costantini: “Acqua Ingegneria Srl - approvazione bilancio d'esercizio 2021”; ”Ravenna Entrate Spa - approvazione bilancio d'esercizio 2021”; “Ravenna Holding spa - approvazione bilancio d'esercizio 2021 ed aggiornamento del budget 2022 / piano triennale 2022-2024”; “Ravenna Farmacie Srl - approvazione bilancio d'esercizio 2021”; “Romagna Acque - società delle fonti spa - approvazione bilancio d'esercizio 2021”.

Si passerà infine agli ordini del giorno “Case popolari legalità sicurezza manutenzione” presentato dal consigliere Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Creare una pagina sul sito istituzionale del comune di comunicazione informativa sulle opere realizzate” presentato dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi).