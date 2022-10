L’assemblea della Lega a Cervia: il deputato Morrone incontra gli elettori romagnoli

Appuntamento domenica a Cervia con un gazebo della Lega in piazza Maffei (sotto la Torre San Michele) dove si potranno scambiare quattro chiacchiere con Jacopo Morrone, rieletto alla Camera dei Deputati alle recenti elezioni politiche. Così ha deciso l’assemblea di militanti, soci e simpatizzanti leghisti del ravennate e dell’imolese, riuniti l’altra sera a Fusignano dal segretario della Lega Romagna Morrone per analizzare il risultato elettorale e per impostare il lavoro dei prossimi mesi sul territorio.

Una serata ricca di spunti, durante la quale Morrone ha ringraziato per il rinnovato entusiasmo di amministratori e militanti. “Poter contare su amministratori capaci e su militanti attenti e attivi - ha commentato Morrone – e ritornare in mezzo alla gente, dopo l’emergenza sanitaria, per ascoltare e condividere sono fattori indispensabili alla nostra attività sul territorio. Dobbiamo renderci conto non solo di essere portatori di valori e ideali che superano anche i confini di parte, ma soprattutto di avere ormai una consolidata esperienza nell’elaborazione di progetti positivi e concreti per il territorio. Tutto questo ci dà la certezza di poter affrontare da protagonisti i prossimi appuntamenti elettorali insieme alla coalizione di centrodestra. Oggi molti comuni sono diventati contendibili: la Romagna è sempre meno ‘rossa’”.